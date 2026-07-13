Артем Крутовских и Семен Фадеев подписали контракты с ФК «НН»

ФК «Нижний Новгород» укрепил состав двумя перспективными футболистами: клуб оформил трёхлетние соглашения с Артёмом Крутовских и Семёном Фадеевым. При этом ближайший сезон оба спортсмена проведут в ивановском «Текстильщике» на условиях аренды. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Артём Крутовских, 19‑летний центральный защитник и игрок молодёжной сборной России (U21), имеет солидный игровой опыт. До перехода он защищал цвета «Спартака‑2» и «Чайки» из Песчанокопского. В сезоне‑2025/26 футболист принял участие в 30 матчах за «Чайку» во всех турнирах.
Вратарь Семён Фадеев в сезоне‑2025/26 установил рекорд Лиги PARI по числу сыгранных матчей: он вышел на поле во всех 34 встречах за «Чайку». Ранее спортсмен также выступал за «Спартак‑2». Теперь Фадеев и Крутовских продолжат развитие карьеры в «Текстильщике», оставаясь при этом под контрактом с ФК «НН».
Ранее Глеб Никитин высказал мнение о возвращении «Пари НН» исторического названия.