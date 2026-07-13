Артем Крутовских и Семен Фадеев подписали контракты с ФК «НН»

Вратарь Семён Фадеев в сезоне‑2025/26 установил рекорд Лиги PARI по числу сыгранных матчей: он вышел на поле во всех 34 встречах за «Чайку». Ранее спортсмен также выступал за «Спартак‑2». Теперь Фадеев и Крутовских продолжат развитие карьеры в «Текстильщике», оставаясь при этом под контрактом с ФК «НН».