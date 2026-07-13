Четырёх чиновниц осудят за мошенничество с соцуслугами в Красноярском крае

Фигурантки получили у 37 пенсионеров копии документов для заключения договоров на соцуслуги. Начальник отделения без проверки подписывала отчёты, признавая граждан нуждающимися в помощи. На основании этих документов из бюджета поступали субсидии. Однако услуги никто не оказывал.