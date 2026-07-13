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Четырёх чиновниц осудят за мошенничество с соцуслугами в Красноярском крае

Виновным грозит до 10 лет лишения свободы.‍

Следователи завершили расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств под видом оказания социальных услуг пожилым жителям Манско-Уярского округа. На скамье подсудимых оказались четыре чиновницы. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

По версии следствия, директор автономной некоммерческой организации, её две подчинённые и начальник территориального отделения казённого учреждения с октября 2021 по февраль 2025 года организовали преступную схему.

Фигурантки получили у 37 пенсионеров копии документов для заключения договоров на соцуслуги. Начальник отделения без проверки подписывала отчёты, признавая граждан нуждающимися в помощи. На основании этих документов из бюджета поступали субсидии. Однако услуги никто не оказывал.

Ущерб муниципальному бюджету составил более 1,9 миллиона рублей. В отношении всех четырёх обвиняемых возбуждено дело по статье «Мошенничество группой лиц с использованием служебного положения».

Следствие собрало достаточно доказательств — дело направлено в суд. Виновным грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что красноярку осудили за убийство коллеги на АЗС, совершённое 17 лет назад.