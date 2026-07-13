Один человек погиб и двое пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

В селе Криничное Ракитянского округа из-за взрыва дрона пострадали два человека. Их доставили в Ракитянскую ЦРБ. У одного медики выявили минно-взрывную травму, у другого — осколочное ранение плеча. После оказания необходимой помощи пострадавших направили на дальнейшее лечение в медицинские учреждения Белгорода.