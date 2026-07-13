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Крымский мост снова открыт спустя 12 часов

Транспортное сообщение между Крымом и материковой частью страны полностью восстановлено. Въезд на мост, который был временно заблокирован для всех видов транспорта, снова разрешён.

Транспортное сообщение между Крымом и материковой частью страны полностью восстановлено. Въезд на мост, который был временно заблокирован для всех видов транспорта, снова разрешён.

Период закрытия продлился почти 12 часов. Именно столько времени автомобильная и железнодорожная инфраструктура находилась в режиме простоя, прежде чем было принято решение о снятии запрета.

Официальное подтверждение об отмене ограничений поступило от инфоцентра, отвечающего за работу объекта. Сотрудники ведомства уточнили, что движение запущено в штатном порядке.

В настоящий момент мост функционирует в обычном ритме, все полосы для проезда открыты. Никаких дополнительных препятствий для передвижения на данный момент не зафиксировано.

За ночь над Крымом и другими регионами России сбили 342 дрона ВСУ.

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