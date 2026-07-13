ЕС не смог согласовать 21-й пакет санкций к встрече глав МИД

Послы стран Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России к встрече глав МИД ЕС в Брюсселе. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.
— Работа над 21-м пакетом санкций не закончена, — заявила Каллас.
По ее словам, министры рассчитывают включить в санкционный список около 250 человек, представляющих различные сферы деятельности, передает ТАСС.
Официальный журнал Европейского союза ранее опубликовал выдержки из второго иска к ЕС от певицы Полины Гагариной об отмене санкций.
Певица подала второй иск в Общий суд Евросоюза из-за введенных в отношении нее санкций объединения. Дело, зарегистрированное под номером T-314/26 и находящееся в статусе «на рассмотрении», было подано 25 мая. Ответчиком выступает Совет ЕС. Это уже вторая попытка Гагариной аннулировать ограничения, введенные Брюсселем в июне 2024 года. Первый иск артистки против санкций также находится на рассмотрении.
27 мая Полина Гагарина объяснила подачу нового иска против Совета ЕС тем, что санкции, которые были введены против нее, привели к блокировке музыкальных платформ, на которых она размещала свои песни.