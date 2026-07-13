В Канске полиция конфискует 23 автомобиля у нетрезвых водителей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Канском округе арестованы 23 автомобиля за нетрезвое вождение. Пять машин уже конфискованы, остальные ждут той же участи. Владельцы, получившие судимость за повторное пьяное вождение и лишенные прав, а также ранее судимые за нарушения ПДД, потеряли свои автомобили.
Житель Канска, 28 лет, управлял Toyota Caldina всего две недели после покупки, не имея водительских прав и будучи пьяным. Его задержали сотрудники ДПС и привлекли к административной ответственности, назначив 10 суток ареста.
На следующий день он попросил друга сесть за руль своей машины, но тот уснул. Мужчина сам поехал в ночной клуб, где его снова остановили инспекторы.
За повторное вождение в нетрезвом виде возбуждено уголовное дело. Суд назначил ему 300 часов обязательных работ, лишил прав на 2,5 года и конфисковал автомобиль в пользу государства.
Полиция напоминает, что конфискация транспорта возможна не только за управление в нетрезвом виде, но и за отказ от медицинского освидетельствования.