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Количество лесных пожаров в Хабаровском крае за один день увеличилось до 14

Общая площадь, пройденная огнем, составляет 2136 га.

Источник: AmurMedia

В Хабаровском крае по данным на 13:00 зарегистрировано 14 лесных пожаров. Все очаги находятся в Аяно-Майском районе. Из них 12 в зоне контроля — на значительном удалении и под постоянным мониторингом, а два — в зоне особо охраняемых природных территорийх, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.

Общая площадь, пройденная огнем, составляет 2136 га. Возгорания возникли из-за «сухих гроз». Угрозы населенным пунктам и объектам экономики не представляют.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровском крае зарегистрировано 3 лесных пожара.