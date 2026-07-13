Количество лесных пожаров в Хабаровском крае за один день увеличилось до 14

В Хабаровском крае по данным на 13:00 зарегистрировано 14 лесных пожаров. Все очаги находятся в Аяно-Майском районе. Из них 12 в зоне контроля — на значительном удалении и под постоянным мониторингом, а два — в зоне особо охраняемых природных территорийх, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.