29 возгораний ликвидировали спасатели в Ростовской области за сутки

Кроме того, было зафиксировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых спасены три человека, и одно происшествие на водных объектах.
В ликвидации последствий участвовали 284 спасателя и 71 единица техники.
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МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше