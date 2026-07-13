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29 возгораний ликвидировали спасатели в Ростовской области за сутки

13 техногенных пожаров ликвидированы на Дону за сутки.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки, 12 июля, пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали 13 техногенных пожаров и 16 загораний сухой растительности. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Кроме того, было зафиксировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых спасены три человека, и одно происшествие на водных объектах.

В ликвидации последствий участвовали 284 спасателя и 71 единица техники.

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