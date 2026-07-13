Каллас: послы ЕС не согласовали 21-й пакет санкций к встрече глав МИД

Послы стран Евросоюза (ЕС) не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России к встрече глав МИД в Брюсселе. Об этом сообщила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас.
По словам Каллас, работа над новыми ограничениями продолжается. Министры рассчитывают включить в черный список 250 человек из различных сфер деятельности.
Первоначальный проект Еврокомиссии был значительно ослаблен из-за разногласий между странами-членами. Франция, Италия и Греция выступили против автоматического визового запрета для всех российских военнослужащих, опасаясь потери туристического потока. В Евросоюзе признали, что разрабатываемый 21-й пакет санкций против России может так и не быть одобрен. Анонимный высокопоставленный дипломат в разговоре с газетой Euractiv подтвердил, что переговоры продолжаются, однако окончательное решение пока не принято.