Каллас: послы ЕС не согласовали 21-й пакет санкций к встрече глав МИД

Первоначальный проект Еврокомиссии был значительно ослаблен из-за разногласий между странами-членами. Франция, Италия и Греция выступили против автоматического визового запрета для всех российских военнослужащих, опасаясь потери туристического потока. В Евросоюзе признали, что разрабатываемый 21-й пакет санкций против России может так и не быть одобрен. Анонимный высокопоставленный дипломат в разговоре с газетой Euractiv подтвердил, что переговоры продолжаются, однако окончательное решение пока не принято.