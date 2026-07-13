КСИР заявил об уничтожении американских HIMARS и складов ракет в Кувейте

Как сообщается, удар был нанесен по американским военным объектам, где размещались пусковые установки и боеприпасы.
Ранее КСИР заявил о нанесении ударов по базам США «Али ас-Салем» и «Ахмадаль-Джабер» в Кувейте. Иранская сторона сообщает, что в результате атаки были уничтожены зенитный ракетный комплекс Patriot и американская радиолокационная станция FPS.
Тем временем американские военные впервые применили ударные морские дроны против Ирана. В сообщении Центрального командования США (CENTCOM) также утверждалось, что Тегеран не контролирует Ормузский пролив.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше