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КСИР заявил об уничтожении американских HIMARS и складов ракет в Кувейте

Иранские войска нанесли удар по американским объектам, где размещались пусковые установки и боеприпасы.

Источник: Комсомольская правда

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил об уничтожении двух американских пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS и складов с ракетами на территории Кувейта. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV.

Как сообщается, удар был нанесен по американским военным объектам, где размещались пусковые установки и боеприпасы.

Ранее КСИР заявил о нанесении ударов по базам США «Али ас-Салем» и «Ахмадаль-Джабер» в Кувейте. Иранская сторона сообщает, что в результате атаки были уничтожены зенитный ракетный комплекс Patriot и американская радиолокационная станция FPS.

Тем временем американские военные впервые применили ударные морские дроны против Ирана. В сообщении Центрального командования США (CENTCOM) также утверждалось, что Тегеран не контролирует Ормузский пролив.

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