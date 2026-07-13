Матч ЮФЛ Юг в Волгограде прервали из-за воздушной опасности

Очень уверенно начали свою игру против махачкалинцев и футболисты СШ «Ротор» 2010 года рождения. Они забили к 36-й минуте три безответных мяча, сделав очень хорошую заявку на победу. До истечения первого тайма «Динамо» один гол отыграло, после чего футболистам и болельщикам пришлось спешно прятаться в убежищах на стадионе «Зенит» — была объявлена воздушная тревога. Почти 30 минут пришлось дожидаться отмены опасности. Команды доиграли первый тайм, а после 5-минутного перерыва начали тайм под номером «2». И вторая часть матча прошла с преимуществом махачкалинцев. Они создали ряд моментов и смогли не только сократить отставание, но и сравнять счет. У «Ротора» были шансы забрать три очка, например, было попадание со штрафного в перекладину. В итоге была зафиксирована ничья, которой хозяева были явно расстроены. У «сине-голубых» дубль сделал Арсентий Мерзликин, один мяч в активе Владислава Лапина. Воспитанники Дмитрия Синкевича в таблице занимают пятое место.