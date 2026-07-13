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МЧС предупредило о грозах и порывистом ветре 13 июля в Волгограде

В Волгоградской области в понедельник ожидаются дожди, грозы и усиление ветра до 20 м/с.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области 13 июля 2026 года ожидается ухудшение погоды. Региональное МЧС предупредило жителей о грозах и сильном ветре, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на ведомство.

По прогнозам синоптиков, сегодня будет переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер подует с юго-запада. Днем его скорость составит 8−13 метров в секунду, местами порывы усилятся до 11−14 м/с. Во время грозы ветер может разогнаться до 15−20 м/с. Температура воздуха днем будет колебаться от 27 до 32 градусов тепла. В некоторых районах столбики термометров покажут 22−27 градусов.

Спасатели советуют жителям быть внимательными и соблюдать меры безопасности.

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