МЧС предупредило о грозах и порывистом ветре 13 июля в Волгограде

По прогнозам синоптиков, сегодня будет переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер подует с юго-запада. Днем его скорость составит 8−13 метров в секунду, местами порывы усилятся до 11−14 м/с. Во время грозы ветер может разогнаться до 15−20 м/с. Температура воздуха днем будет колебаться от 27 до 32 градусов тепла. В некоторых районах столбики термометров покажут 22−27 градусов.