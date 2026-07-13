В Ростове 10% работодателей идут навстречу сотрудникам при угрозе увольнения

Ростовские компании стали проявлять больше гибкости к сотрудникам, готовым покинуть их из-за недовольства зарплатой или условиями труда. Каждый десятый работодатель сразу удовлетворяет требования работников, а 64% готовы обсуждать компромиссные решения. Только 7% компаний прибегают к увольнению сотрудников, которые не соответствуют их ожиданиям. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob со ссылкой на собственное исследование.