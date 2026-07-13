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Сын свердловского губернатора продолжит карьеру хоккеиста в Канаде

Сын губернатора Свердловской области Дениса Паслера — защитник Денис Паслер-младший — продолжит карьеру хоккеиста в Канаде. Об этом заявил тренер екатеринбургской школы D13 Александр Антропов. В сезоне-2025/26 Паслер-младший выступал в МХЛ за команду «Академия Михайлова» из Тулы.

Источник: сайт хоккейного клуба "Академия Михайлова"

«Денис — очень воспитанный парень, адекватный. Никакого давления на него не было, за исключением пары статей, нескольких звонков журналистов. Сейчас Паслер уезжает играть в Канаду, в лигу WHL», — рассказал Антропов изданию Sport24.

В какой новой команде будет выступать защитник, он не уточнил.

Напомним, весной прошлого года сын свердловского губернатора вернулся в Екатеринбург из США. Вскоре после этого он подписал контракт с командой Всероссийской хоккейной лиги из Тулы, а затем был включен в команду Молодежной хоккейной лиги.

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