Сын свердловского губернатора продолжит карьеру хоккеиста в Канаде

«Денис — очень воспитанный парень, адекватный. Никакого давления на него не было, за исключением пары статей, нескольких звонков журналистов. Сейчас Паслер уезжает играть в Канаду, в лигу WHL», — рассказал Антропов изданию Sport24.
В какой новой команде будет выступать защитник, он не уточнил.
Напомним, весной прошлого года сын свердловского губернатора вернулся в Екатеринбург из США. Вскоре после этого он подписал контракт с командой Всероссийской хоккейной лиги из Тулы, а затем был включен в команду Молодежной хоккейной лиги.