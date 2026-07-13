Движение троллейбуса № 51 из Симферополя в Алушту временно приостановлено

ГУП РК «Крымтроллейбус» информирует пассажиров о временной остановке движения троллейбусного маршрута № 51. Причина — проведение организационных и технических мероприятий по стабилизации подачи электроэнергии на контактную линию.
Специалисты предприятия и профильных служб уже приступили к комплексу работ, необходимых для возобновления движения. Информацию о сроках восстановления маршрута и других изменениях в работе городского транспорта можно отслеживать в мессенджере MAX.
Дополнительные вопросы принимаются по горячей линии перевозчика: