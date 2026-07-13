До 332 млрд рублей вырос торговый оборот в Волгоградской области

Всего жителям региона было продано пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий на 148,4 млрд рублей. Это на 5,3% больше, чем было в январе-мае прошлого года. Непродовольственных товаров реализовали на 183,7 млрд рублей. Рост составил 6,8%. При этом чаще всего волгоградцы покупали непродовольственные товары.