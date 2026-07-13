Красноярцы могут взять под опеку одиноких пожилых людей

Красноярцам предлагают стать опорой для одиноких пожилых людей, нуждающихся в помощи и уходе. Администрации районов Красноярска проводят подбор граждан, желающих стать опекунами или попечителями нуждающихся, которые не могут самостоятельно за собой ухаживать из-за проблем со здоровьем. Помощь требуется взрослым гражданам, признанным недееспособными или ограниченно дееспособными, уточняют в мэрии Красноярска. Всю подробную информацию о процедуре оформления документов и требованиях к кандидатам можно получить непосредственно в администрациях по месту жительства.
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