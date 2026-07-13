Красноярцам рассказали о способах увеличения будущей пенсии

Россияне, в том числе жители Красноярска и края, могут увеличить будущую пенсию при помощи корпоративных пенсионных программ, об этом РИА Новости сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
«Есть несколько способов увеличения размера будущей пенсии. Например, можно работать в компании, где есть корпоративные пенсионные программы. Тогда на будущую пенсию будут идти не только накопления в Социальный фонд, но и средства, которые будут копиться на личном счете от работодателя», — сказала Людмила Иванова-Швец в беседе с журналистами.
Эксперт также уточнила, что другими способами увеличения пенсионных выплат могут стать участие в программе долгосрочных сбережений или заключение договора с негосударственным пенсионным фондом и последующие отчисления туда по индивидуальному графику.
Но самым надежным вариантом, по словам Людмилы Ивановой-Швец, по-прежнему остается официальное трудоустройство с высокой зарплатой. Именно такой способ помогает зарабатывать большое количество пенсионных баллов.
При этом в этом доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова предупредила граждан о риске сокращения пенсий при перерасчете. По ее словам, чтобы избежать этого, нужно тщательно перепроверить документы.
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