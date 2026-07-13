Красноярцам рассказали о способах увеличения будущей пенсии

«Есть несколько способов увеличения размера будущей пенсии. Например, можно работать в компании, где есть корпоративные пенсионные программы. Тогда на будущую пенсию будут идти не только накопления в Социальный фонд, но и средства, которые будут копиться на личном счете от работодателя», — сказала Людмила Иванова-Швец в беседе с журналистами.