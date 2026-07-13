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Эксперт рассказала, какие квартиры в Калининградской области быстрее окупаются при сдаче в аренду

Прибыльным остаётся жильё в центре города и на побережье с хорошей репутацией.

В регионе на фоне снижения цен на краткосрочную аренду прибыльными остаются квартиры в центре города и на побережье с хорошей репутацией. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказала основатель и собственница компании «39 квартир» Светлана Казачкова-Бабушкина.

«Есть районы в любом городе области, которые пользуются спросом всегда, и обычно там нет новых жилых комплексов. То есть переизбытка предложения не наблюдается. Например, центр города в радиусе до 500 метров: там нет новой застройки, количество квартир примерно одинаковое, и гости любят этот район. Поэтому жильё там сдаётся регулярно, если объект хорошо себя зарекомендовал и имеет хорошие отзывы», — объяснила эксперт.

По её словам, теперь арендодатели конкурируют не в цене, а за конкретную целевую аудиторию. Преимуществом обладают крупные операторы апартаментов: они привлекают жильцов уникальными предложениями и сдачей квартир на одни сутки.

«То, что конкуренция в целом выросла, — это факт. Сейчас крупные игроки всё больше забирают долю посуточной аренды, предлагая уникальные условия и сдачу на одни сутки. В области это делают единицы. Поэтому конкуренция здесь идёт уже не в цене, а за конкретную целевую аудиторию», — подчеркнула Светлана Казачкова-Бабушкина.

Ранее эксперт рассказала, что в Калининграде снижается спрос на посуточную аренду жилья. За последние три месяца показатель в среднем сократился на 10%. По словам Казачковой-Бабушкиной, спрос уменьшается из-за задержек авиарейсов и тенденции спонтанных поездок среди туристов.

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