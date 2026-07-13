Эксперт рассказала, какие квартиры в Калининградской области быстрее окупаются при сдаче в аренду

«Есть районы в любом городе области, которые пользуются спросом всегда, и обычно там нет новых жилых комплексов. То есть переизбытка предложения не наблюдается. Например, центр города в радиусе до 500 метров: там нет новой застройки, количество квартир примерно одинаковое, и гости любят этот район. Поэтому жильё там сдаётся регулярно, если объект хорошо себя зарекомендовал и имеет хорошие отзывы», — объяснила эксперт.