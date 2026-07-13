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В Челябинске 14 июля стартует четвертый этап опрессовок

Без горячей воды останутся 590 домов, 50 детсадов, 25 школ и 16 объектов здравоохранения.

Источник: 1obl.ru

В Челябинске с 14 июля начинается четвертый этап гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность. Опрессовки продлятся до 28 июля включительно, сообщает пресс-служба «Устэк».

Испытания позволяют выявить слабые участки трубопроводов под повышенным давлением и устранить их летом. Это снижает риск аварий зимой и помогает планировать ремонты на будущее.

Четвертый этап затронет три района: Калининский, Курчатовский и Центральный. На время испытаний горячую воду отключат в 590 многоквартирных домах, 50 детских садах, 25 школах и 16 объектах здравоохранения.

После завершения опрессовок начнутся ремонты выявленных дефектов.