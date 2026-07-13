В Челябинске 14 июля стартует четвертый этап опрессовок

В Челябинске с 14 июля начинается четвертый этап гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность. Опрессовки продлятся до 28 июля включительно, сообщает пресс-служба «Устэк».
Испытания позволяют выявить слабые участки трубопроводов под повышенным давлением и устранить их летом. Это снижает риск аварий зимой и помогает планировать ремонты на будущее.
Четвертый этап затронет три района: Калининский, Курчатовский и Центральный. На время испытаний горячую воду отключат в 590 многоквартирных домах, 50 детских садах, 25 школах и 16 объектах здравоохранения.
После завершения опрессовок начнутся ремонты выявленных дефектов.