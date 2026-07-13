Актер Михаил Ефремов съехался с возлюбленной Дарьей Белоусовой

В театральной среде недавно заговорили о непростом финансовом положении актера. Из-за отсутствия ролей и съемок он вынужден арендовать жилье. Помощь в этом вопросе ему оказывает старший сын Никита, который успешно работает в «Современнике» и снимается в кино. Осенью прошлого года брак Ефремова и Кругликовой был официально расторгнут.