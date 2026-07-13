Актер Михаил Ефремов съехался с возлюбленной Дарьей Белоусовой

Актер Михаил Ефремов после развода с пятой женой начал совместную жизнь с актрисой Дарьей Белоусовой. По информации Telegram-канала Shot, пара сейчас снимает квартиру и живет вместе.
Журналисты выяснили, что после расставания с Софьей Кругликовой Ефремов переоформил свою московскую недвижимость на бывшую супругу и их общих детей. Речь идет о просторной шестикомнатной квартире. О романе с 42-летней артисткой театра «Современник» стало известно еще в прошлом году.
Издание утверждает, что возлюбленная приезжала к артисту в исправительную колонию на длительные свидания. Там влюбленные даже оставили совместный автограф одному из сокамерников Ефремова.
В театральной среде недавно заговорили о непростом финансовом положении актера. Из-за отсутствия ролей и съемок он вынужден арендовать жилье. Помощь в этом вопросе ему оказывает старший сын Никита, который успешно работает в «Современнике» и снимается в кино. Осенью прошлого года брак Ефремова и Кругликовой был официально расторгнут.