Художники из Хабаровского края представили работы на выставке в Харбине

Художники из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре вернулись из Харбина, где проходил IV китайско-российский фестиваль местной культуры и искусства, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В рамках фестиваля проходили выставка и обмен произведениями, выполненными маслом. По приглашению Художественного музея провинции Хэйлунцзян в фестивале и выставке приняли участие 12 российских художников, четверо из них — из Хабаровского края.
Мастера представили произведения, среди которых преобладают дальневосточные пейзажи.