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Художники из Хабаровского края представили работы на выставке в Харбине

Выставка прошла в рамках фестиваля культуры и искусства.

Источник: Хабаровский край сегодня

Художники из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре вернулись из Харбина, где проходил IV китайско-российский фестиваль местной культуры и искусства, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В рамках фестиваля проходили выставка и обмен произведениями, выполненными маслом. По приглашению Художественного музея провинции Хэйлунцзян в фестивале и выставке приняли участие 12 российских художников, четверо из них — из Хабаровского края.

Мастера представили произведения, среди которых преобладают дальневосточные пейзажи.