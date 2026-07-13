Нижегородцам напомнили, как спасать тонущих в воде

В Нижегородской области за одни сутки зарегистрировали шесть случаев гибели людей на воде. Как сообщил MAX-канал «Бокал Прессека», до 30% случаев утопления происходят во время попытки спасти другого человека — в медицине это называют «синдромом утопления спасателя».
Эксперты рекомендуют придерживаться международного алгоритма спасения ILCOR «Голос, Бросок, Протяни». Сначала необходимо громко и четко отдавать команды тонущему, затем попытаться бросить ему плавучий предмет — бутылку, мяч или рюкзак, а если человек находится рядом, протянуть ветку, весло или другой длинный предмет. Заходить в воду следует только в крайнем случае, поскольку это самый опасный способ спасения.
Если пострадавшего все же пришлось вытаскивать из воды, подплывать к нему следует только со спины, а на берегу не пытаться «выливать» воду из легких. При отсутствии дыхания необходимо немедленно уложить человека на спину и начать сердечно-легочную реанимацию, одновременно вызвав скорую помощь.
Ранее сообщалось, что 5 взрослых и 1 ребенок утонули в Нижегородской области 11 июля.