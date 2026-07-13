Нижегородцам напомнили, как спасать тонущих в воде

Эксперты рекомендуют придерживаться международного алгоритма спасения ILCOR «Голос, Бросок, Протяни». Сначала необходимо громко и четко отдавать команды тонущему, затем попытаться бросить ему плавучий предмет — бутылку, мяч или рюкзак, а если человек находится рядом, протянуть ветку, весло или другой длинный предмет. Заходить в воду следует только в крайнем случае, поскольку это самый опасный способ спасения.