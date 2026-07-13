В Биробиджане суд ужесточил надзор за бывшим осуждённым

Ранее мужчина отбывал лишение свободы в колонии по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств). После освобождения на него был распространён режим административного надзора, но гражданин уклонялся от исполнения обязанностей. Он неоднократно становился фигурантом административных дел по ст. 20.20 и ст. 20.21 КоАП РФ: речь идёт о распитии алкоголя в неположенных местах и нахождении в общественных пространствах в состоянии опьянения.