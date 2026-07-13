Восемь ульев рассорили соседей под Комсомольском-на-Амуре

Но полностью без замечаний проверка не обошлась. Выяснилось, что владелица ЛПХ не зарегистрирована во ФГИС «ВетИС» как хозяйствующий субъект, не оформляла ветеринарные сопроводительные документы на подконтрольную продукцию, а пчелы не были поставлены на учет и не прошли идентификацию.