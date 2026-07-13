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Восемь ульев рассорили соседей под Комсомольском-на-Амуре

Соседство с пасекой оказалось не всем по душе жителям СНТ «Энергетик» под Комсомольском-на-Амуре.

В Хабаровском крае пчелы на участке — для одних источник свежего меда и летнего аромата, а для других — повод держаться подальше от собственного забора. Именно такая ситуация возникла в одном из садоводческих товариществ Комсомольска-на-Амуре, сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

В Россельхознадзор обратилась жительница города, сообщившая, что на территории СНТ «Энергетик» в личном подсобном хозяйстве содержат медоносных пчел. По словам заявительницы, соседи опасались насекомых и жаловались на укусы.

Специалисты провели выездное обследование участка. Оказалось, что хозяйка держит восемь ульев. При этом сами ульи оказались размещены без нарушений: они находятся более чем в трех метрах от границы соседнего участка, а летки направлены в противоположную сторону.

Но полностью без замечаний проверка не обошлась. Выяснилось, что владелица ЛПХ не зарегистрирована во ФГИС «ВетИС» как хозяйствующий субъект, не оформляла ветеринарные сопроводительные документы на подконтрольную продукцию, а пчелы не были поставлены на учет и не прошли идентификацию.

За эти нарушения Россельхознадзор объявил владелице хозяйства предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В ведомстве также сообщили, что с начала 2026 года в Хабаровском крае специалисты провели 220 выездных обследований личных подсобных хозяйств. По результатам проверок владельцам выдали 35 предостережений о нарушениях ветеринарных требований.