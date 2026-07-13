Хусаин Тимирбаев: «За последние тысячу лет сегодня для многодетных — самое благоприятное время»

А пока первая часть его истории звучит просто: семья Тимирбаевых началась в деревенском клубе, прошла через армию, 90-е, общежития и 11 детей. И сегодня, спустя 34 года брака, Хусаин говорит не о том, что время тяжелое, а о том, что многодетность наконец перестала быть одиночным подвигом семьи. Вокруг нее появились поддержка, сообщества, внимание и опыт людей, которые уже прошли этот путь.