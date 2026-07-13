Хусаин Тимирбаев: «За последние тысячу лет сегодня для многодетных — самое благоприятное время»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. У Хусаина и Галины Тимирбаевых 11 детей, скоро появится седьмой внук, а их браку уже 34 года. В Красноярске семью знают по общественной работе, музыкальным выступлениям, участию в движении многодетных семей и редкому умению говорить о большой семье без жалобы, позы и красивых лозунгов.
Журналисты НИА поговорили с Хусаином и Галиной Тимирбаевыми о жизни, которая начиналась в 90-е, прошла через общежития, переезды, работу, воспитание 11 детей, веру, семейный ансамбль и большую общественную деятельность. Первый разговор получился не о трудностях многодетности, а о времени, в котором, по словам Хусаина, у семьи сегодня гораздо больше опор, чем принято думать.
«За последние тысячу лет сегодня для многодетных — самое благоприятное время. Это надо подчеркивать, чтобы люди об этом знали», — говорит он.
Этот ответ прозвучал почти в самом начале беседы. Мы говорили о том, что молодые люди часто откладывают брак и рождение детей, объясняя это нестабильностью, тревогой за будущее, экономическими и политическими обстоятельствами. Хусаин слушал внимательно, но сразу перевел разговор в другой масштаб. Для него нынешнее время не самое тяжелое. Тяжелыми были 90-е, когда они с Галиной начинали семейную жизнь и когда один за другим появлялись дети.
«А я многодетную семью начал в девяностые годы. Вот тогда было трудное время, и я выжил. А сегодня для меня разве это трудность?» — говорит Хусаин.
Ему 52 года. Он местный житель Красноярского края. Семейная история идет от деда, который переехал из Казани. В Большемуртинском районе есть деревня Верх-Казанка, и, по словам Хусаина, дед был одним из ее первооткрывателей. Сам он вырос в деревне, потом уехал в Красноярск.
Сейчас Хусаин работает на железной дороге. По образованию он юрист. За свою жизнь был слесарем, мастером участка, позже часть полномочий сдал: говорит, устал тащить этот груз. Но если одну нагрузку он снял, то другие оставил. Хусаин состоит в совете при администрации управления социальной защиты населения, входит в территориальный совет многодетных семей по Красноярскому краю и руководит фондом многодетных семей Кировского района.
Галина рядом с ним говорит мягче, спокойнее, но именно через ее интонацию видна духовная глубина этой семьи. Они познакомились первого мая, в праздники. Галина с государственной практики поехала в деревню к маме, Хусаин тоже приехал с учебы на выходные. Встретились в клубе.
«Ко мне тогда подошли четверо человек, предложили проводить до дома. У Хусаина тоже были варианты, но мы выбрали друг друга», — вспоминает Галина.
Потом они общались, доучивались, доделывали свои дела. Хусаин ушел в армию, Галина ждала его полтора года. Это был 1992 год. После армии они решили создать семью.
«Мы вместе уже 34 года», — говорит Хусаин.
За это время их семья выросла до 11 детей и нескольких внуков, прошла через общежития, переезды, работу, заботы большого дома и стала одной из заметных многодетных семей Красноярска.
Хусаин шутит, что они уже «отрожались». Сейчас у них уже есть внуки, скоро будет седьмой.
За долгий брак Тимирбаевы получили медаль «За любовь и верность». Это было девять лет назад, когда их семье исполнилось 25 лет. Сейчас семейная дата ушла далеко вперед, а сама награда стала скорее знаком того, что этот союз выдержал время.
Старшей дочери Юлии 34 года. Она врач-лаборант, работает в лаборатории клиники «Бионика», получила два высших образования, замужем, воспитывает двоих детей. Второй ребенок, Иван, тоже уже с семьей. У него высшее образование, он работает мастером в организации, где трудится отец. Дочь Рамиля замужем, ожидает второго ребенка, работает фельдшером-лаборантом. Эльмира окончила колледж искусств имени Радкевича, она дирижер, у нее двое детей. Альбина работает на скорой помощи и недавно вышла замуж. Есть Ренат, Динара, Лилия, Надия, Рузана и младшая Галина.
В этом перечислении легко потерять живых людей за цифрой «11». Но для Тимирбаевых дети не статистика и не доказательство семейного подвига. У каждого своя жизнь, учеба, работа, способности, характер. Кто-то уже создал свою семью, кто-то учится, кто-то только входит во взрослую жизнь.
Самой младшей дочке 11 лет, осенью исполнится 12. Старшая уже сама мама. Между ними — целая семейная лестница поколений, опыта, заботы и ответственности.
В семье Хусаина и Галины почти все дети связаны с музыкой. Из 11 детей десять получили или сейчас получают музыкальное образование: домра, фортепиано, хоровое отделение, баян, скрипка, флейта. Позже из этого вырос семейный ансамбль, но его история — отдельная глава. Для Хусаина музыка стала способом собрать детей в общее дело, не дать их навыкам остаться в прошлом и сделать семью видимой для других людей.
Семейные традиции у Тимирбаевых тоже не для галочки. На Новый год они собираются вместе и достают специальную тетрадь. В нее записывают желания, молятся за семью, благословляют детей на жизнь. Через год открывают записи и смотрят, что исполнилось.
«Многое действительно исполняется, мы радуемся. Это у нас такой семейный ритуал», — говорит Галина.
Сейчас, когда дети выросли, она особенно ясно видит, что самые тяжелые годы были не напрасны. Галина честно говорит: когда дети были маленькими, было трудно. Она почти не высыпалась, каждую ночь кто-то просыпался, болел, звал, требовал внимания.
Изначально она не планировала такую большую семью. После первого ребенка, признается Галина, было настолько сложно, что мысль о многодетности казалась невозможной. Потом они с Хусаином пришли в церковь и приняли другой внутренний настрой: сколько Бог даст, столько детей и будет.
«Самое главное: когда дети росли, было трудно. А сейчас они подросли и радуют нас своими успехами», — говорит она.
Для Галины взросление детей — это не освобождение от материнства, а другой его этап. Теперь она видит, как они сами организуют встречи, зовут братьев и сестер в гости, поздравляют друг друга, ведут общий чат, делятся событиями. То, что когда-то приходилось держать усилием родителей, постепенно стало семейной привычкой.
Хусаин не романтизирует этот результат. Он прямо говорит: дружность не появилась сама.
«Мы много труда вложили, чтобы они были дружными», — отмечает он.
Таков его подход: не ждать, пока все сложится само, а собирать людей, придумывать дело и доводить его до результата. У него дача на десять соток, большое хозяйство: козы, утки, куры, бройлеры, кролики. Есть работа, церковь, советы, общественные встречи, мероприятия, выезды. На вопрос, как он все успевает, Хусаин отвечает почти афористично:
«Наверное, я просто не люблю сидеть на месте. Максимально себя выжимаю. Я считаю: лучше износиться, чем заржаветь».
Эта энергия во многом определила семейный уклад. Детей не просто растили, их постоянно собирали: на дни рождения, праздники, Пасху, семейные встречи, выступления. Это требовало денег, времени, сил, но Хусаин считает такие усилия необходимыми. Большая семья, по его убеждению, держится не количеством людей, а постоянной работой по сохранению связи между ними.
Сейчас он говорит, что наслаждается многодетностью. Дети зовут родителей в гости, накрывают столы, поют, помогают. Когда Галине понадобилась помощь после больницы, дети сразу включились: кто-то готовил диетическую еду, кто-то привозил что-то после тренировки, кто-то просто был рядом.
Для Хусаина это важнейшее подтверждение выбранного пути. Он часто говорит о старости без одиночества, о семье как о круге взаимной помощи. В его представлении дети — не «страховка» и не расчет, а естественное продолжение той заботы, которую родители когда-то вложили в них.
Начинали Тимирбаевы совсем не с большого дома. Первым жильем были общежития: сначала девять квадратных метров, потом 12, потом 17. Потом Хусаин уехал в деревню, потому что с жильем было тяжело. Покупал долю, продавал, снова искал варианты. Богатых родственников, которые могли бы помочь, не было. Поддержка многодетных семей тогда была совсем другой.
«До шестерых детей государство мне ничего не платило», — вспоминает Хусаин.
Галина уточняет: заметные программы начали появляться примерно с 2007 года. Когда меры поддержки стали развиваться, семье стало легче. Позже государство помогло решить жилищный вопрос в Красноярске. Это было связано с материнской наградой и улучшением жилищных условий: если детям не хватало квадратных метров, через Министерство социальной политики выделялись средства.
Поэтому главный тезис Хусаина о нынешнем времени звучит не как отвлеченный оптимизм. Он сравнивает разные периоды своей жизни. Он помнит 90-е, общежития, отсутствие поддержки, маленькие комнаты, переезды, большую семью без запаса прочности. И именно на этом фоне говорит, что сегодня у многодетных семей больше возможностей, больше внимания, больше механизмов помощи.
В День семьи, любви и верности Тимирбаевым вручают очередную награду. Для Хусаина это не личная медаль и не повод для гордой фотографии.
«Я думаю, это не столько для меня, сколько для других свидетельство того, что в Красноярске есть надежные, образцовые семьи», — говорит он.
Он снова возвращает разговор к тем, кто сомневается. К молодым, которые боятся. К семьям, которые думают, стоит ли решаться на второго, третьего, четвертого ребенка. Хусаин не обещает легкости. Наоборот, он много говорит о труде. Но в его интонации нет страха перед трудностями.
«Не надо бояться трудностей. Трудности скрепляют», — скажет он позже.
А пока первая часть его истории звучит просто: семья Тимирбаевых началась в деревенском клубе, прошла через армию, 90-е, общежития и 11 детей. И сегодня, спустя 34 года брака, Хусаин говорит не о том, что время тяжелое, а о том, что многодетность наконец перестала быть одиночным подвигом семьи. Вокруг нее появились поддержка, сообщества, внимание и опыт людей, которые уже прошли этот путь.
16+