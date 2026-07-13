КИОН: «Седая ночь» Шатунова стала самым популярным хитом российской эстрады

Песня «Седая ночь» певца Юрия Шатунова возглавила список самых прослушиваемых хитов российской эстрады за апрель — июнь 2026 года. Об этом свидетельствуют данные исследования «КИОН Музыка».
Специалисты проанализировали самые популярные композиции отечественной эстрады по числу прослушиваний с 1 апреля по 30 июня.
Второе и третье место заняли треки «Королева снежная» и «Ты уйдешь» группы «Комиссар». В пятерку лучших также попали «Ничего не говори» — «Рок-острова» и «Чистый лист» — «НЭНСИ».
На шестой, седьмой и восьмой строчке «Гранитный камушек» от «Божьей Коровки», «Не бойся» Шатунова, «А река течет» — «Любэ».
После этого идет песня «Белые розы» группы «Ласковый май», а закрывает список Эд Изместьев с треком «Просто неземная».
Самым зрелым представителям публики от 55 лет нравится сингл «А лето цвета» от Юрия Шатунова. У категории 45−54 лет в фаворитах этот же артист, но с записью «Седая ночь», передает ТАСС.
При этом москвичи активно используют время в метро для развлечений. По данным исследования, поп и рэп популярны как утром, так и вечером. Утром они предпочитают лирические треки, а вечером — энергичные.