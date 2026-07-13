Пассажиров трех рейсов отправили из Нижнего Новгорода в Москву автобусами

В аэропорту отметили, что сотрудники оперативно реагировали на решения авиакомпаний по дальнейшей перевозке пассажиров, благодаря чему ситуацию удалось удержать под контролем. По решению перевозчиков пассажиров трех рейсов отправили в Москву автобусами. Часть людей предпочла добраться до столицы наземным транспортом самостоятельно. Остальные дождались вылета в терминале или оставались на борту самолетов, где с ними работали представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта.