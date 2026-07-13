Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять двоен родились в Приморье за неделю

С 6 по 12 июля в Приморье родились 257 детей — 136 девочек и 121 мальчик. На свет появились пять двоен: 3 «королевские», состоящие из девочки и мальчика одновременно, и 2 пары мальчиков. В первый раз стали родителями 103 семьи, а еще в 93 появился второй ребенок. Третий ребенок родился у 38 новоиспеченных многодетных семей.

С 6 по 12 июля в Приморье родились 257 детей — 136 девочек и 121 мальчик. На свет появились пять двоен: 3 «королевские», состоящие из девочки и мальчика одновременно, и 2 пары мальчиков. В первый раз стали родителями 103 семьи, а еще в 93 появился второй ребенок. Третий ребенок родился у 38 новоиспеченных многодетных семей. В 16 семьях появились четвертые дети, и еще в пяти — пятые.