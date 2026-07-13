Комсомольчанин уехал на чужой машине мириться к бывшей и попал в колонию на 3 года

В Комсомольске-на-Амуре 33-летний мужчина остался ночевать в гостях у владельца иномарки. Дождавшись, когда хозяин уснет, он взял ключи, завел машину и уехал, чтобы помириться с бывшей девушкой. Утром, осознав, что натворил, решил скрываться. Автомобиль полицейские нашли в черте города и вернули законному владельцу. За содеянное его приговорили к 3 годам колонии общего режима.