Мастерица из Камчатки создаёт медные украшения из листьев в Новосибирске

Татьяна Гусева переехала в Новосибирск с Камчатки для лечения, но осталась в городе из-за творческого потенциала и комфортных условий жизни. Здесь она нашла вдохновение в природе и начала создавать уникальные медные украшения с помощью гальванопластики, сообщает Горсайт.
Вдохновение в каждом листе
Татьяна оказалась в Новосибирске случайно, приехав для медицинского обследования. Город настолько её впечатлил, что она решила остаться. В Новосибирске она уже занималась изготовлением свечей и мыла, а также освоила гальванопластику — процесс создания металлических копий предметов с использованием электрического тока.
«Первые пять месяцев стали решающими. Я поняла, что уезжать обратно не хочу. Однако полностью обрывать связи с родиной не стала, так как там у меня свой магазин. Основную же жизнь решила проводить здесь», — рассказала Татьяна.
Переезд принёс ей множество преимуществ. Новосибирск оказался более доступным в плане транспорта и логистики. Продукты здесь можно найти по более низким ценам, особенно фрукты и овощи. Например, зимой Татьяна с радостью покупала огурцы всего за 350 рублей.
Сибирская весна также стала для неё открытием. На Камчатке такого буйства цветения не увидеть, а в Новосибирске в мае уже тепло. Это позволяет гулять по вечерам без тёплой одежды. Качество дорог в городе также приятно удивило мастерицу.
Секрет создания металлических копий
Гальванопластика позволяет Татьяне создавать точные копии листьев, цветов и других природных объектов. Для этого она использует электрический ток, который постепенно покрывает выбранный материал слоем металла.
В Новосибирске она нашла идеальные условия для своего творчества. Разнообразие деревьев и растений позволяет ей экспериментировать с различными формами и текстурами.
Творчество и наука в одном деле
Многие считают, что работа с металлом — это удел мужчин. Однако Татьяна уверена, что гальванопластика — это женское искусство. Каждая мастерица имеет свой уникальный стиль, даже если использует одинаковые материалы.
Вдохновение приходит к ней неожиданно, часто во время прогулок по парку. Чтобы лист не завял до начала работы, Татьяна всегда носит с собой влажные салфетки. Затем начинается долгий и кропотливый процесс, который может занять до пяти дней. Лист обрабатывают проводящей смесью и помещают в гальваническую ванну на 1,5−3 суток. После этого заготовку сушат, обжигают, зачищают, галтуют, обезжиривают и покрывают патиной для придания ей цвета. В конце идёт сборка украшения.
Работа требует глубоких знаний химии и физики. Татьяна должна точно соблюдать пропорции медного купороса, дистиллированной воды и электролита. Ошибки в этом процессе могут привести к браку. Поэтому она работает внимательно и аккуратно.
Весь процесс требует значительных затрат: нужны не только реактивы, но и специальное оборудование.
Планы на будущее.
В Новосибирской области не так много мастеров-гальванопластов, и каждый из них имеет свой уникальный стиль. Многие покрывают изделия цветными лаками, но Татьяна предпочитает использовать только патину, считая её более благородной.
В будущем она планирует открыть мастерскую, где сейчас идёт ремонт. Изначально она хотела использовать её только для выполнения заказов с Камчатки, но теперь хочет развивать своё дело и в Новосибирске. Здесь она планирует создавать резные свадебные свечи, мыло и проводить мастер-классы.
«Я хочу идти дальше в этом направлении в Новосибирске. Здесь есть сильные мастерицы, делающие шикарные вещи. Пока мои основные клиенты — на Камчатке, но мечтаю, чтобы они появились и здесь», — добавила Татьяна Гусева.
Татьяна Картавых