Мастерица из Камчатки создаёт медные украшения из листьев в Новосибирске

Вдохновение приходит к ней неожиданно, часто во время прогулок по парку. Чтобы лист не завял до начала работы, Татьяна всегда носит с собой влажные салфетки. Затем начинается долгий и кропотливый процесс, который может занять до пяти дней. Лист обрабатывают проводящей смесью и помещают в гальваническую ванну на 1,5−3 суток. После этого заготовку сушат, обжигают, зачищают, галтуют, обезжиривают и покрывают патиной для придания ей цвета. В конце идёт сборка украшения.