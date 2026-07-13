Площадь у аэропорта Кольцово благоустроят

Сейчас на площади снимают тротуарное покрытие — в новом будут использованы природный камень и тротуарная плитка разного оттенка. В ходе реконструкции площади перед терминалами разобьют газоны, в которых высадят 30 крупномерных деревьев, несколько сотен кустарников и декоративных растений. Для детей появится игровая площадка с горкой и качелями, для взрослых также установят качели и скамейки.