Площадь у аэропорта Кольцово благоустроят

Сейчас на площади снимают тротуарное покрытие — в новом будут использованы природный камень и тротуарная плитка разного оттенка. В ходе реконструкции площади перед терминалами разобьют газоны, в которых высадят 30 крупномерных деревьев, несколько сотен кустарников и декоративных растений. Для детей появится игровая площадка с горкой и качелями, для взрослых также установят качели и скамейки.
Обновление пройдет в несколько этапов: в первую очередь будет обновлен участок перед международным терминалом. Общая площадь благоустройства превысит 11 тыс. кв. м. Проект обновления разработало архитектурное бюро Bitus.