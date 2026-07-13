В Воронежской области продлили предупреждение по грозе, граду и сильному ветру

Воронежская область задерживается в зоне желтой погодной опасности. Согласно данным прогностической карты Гидрометцентра по ЦФО, предупреждение на 13 июля действует по трем метеопоказателям. До 18 часов вечера понедельника местами по Воронежской области ожидаются грозы, сопровождаемые сильным ветром с порывами до 17 метров в секунду. Кроме того, синоптики предупреждают, что местами в регионе возможен град.