Средней калининградской семье, чтобы накопить на квартиру, нужно минимум 5,5 лет перебиваться с хлеба на воду

За год Калининградская область ухудшила свои позиции в рейтинге на три пункта. В 2025 году на покупку жилья требовалось 4,8 года, что позволяло региону занимать 58 место. При этом средняя стоимость квартиры за год выросла с 6,4 млн рублей в 2025 году до 7,2 млн рублей в 2026 году.