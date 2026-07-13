Смертоносная жара: в Европе погибли тысячи людей

2026 год стал одним из самых жарких за всю историю наблюдений в Европе. Власти стран ЕС обсуждают меры по адаптации к климатическим изменениям. ВОЗ ранее предупреждала о росте смертности от жары. В некоторых городах вводятся ограничения на использование воды. Учёные прогнозируют, что к 2050 году число жертв жары в Европе может удвоиться.