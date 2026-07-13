Смертоносная жара: в Европе погибли тысячи людей

В Европе от экстремальной жары, установившейся в июне, погибли не менее десяти тысяч человек, свидетельствуют данные европейского центра по мониторингу смертности. Избыточная смертность на 26-й неделе года превысила 10 тысяч среди всех возрастных групп, причём более девяти тысяч приходится на людей старше 65 лет.
Согласно данным, высокий уровень избыточной смертности зафиксирован в Бельгии и Франции, умеренный — в Испании, Нидерландах и Швейцарии. Великобритания, Германия и Италия вошли в список стран с низким уровнем избыточной смертности. В некоторых регионах температура превышала 40 , что привело к массовым обращениям за медицинской помощью.
Эксперты связывают аномальную жару с климатическим кризисом и предупреждают, что подобные волны тепла будут происходить чаще. Особенно уязвимыми оказались пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Власти европейских стран призвали население соблюдать меры предосторожности и избегать длительного пребывания на солнце.
В некоторых городах были открыты охлаждающие центры, но их оказалось недостаточно. Медицинские службы работали в усиленном режиме. Врачи отмечают, что жара усугубила течение сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний.
2026 год стал одним из самых жарких за всю историю наблюдений в Европе. Власти стран ЕС обсуждают меры по адаптации к климатическим изменениям. ВОЗ ранее предупреждала о росте смертности от жары. В некоторых городах вводятся ограничения на использование воды. Учёные прогнозируют, что к 2050 году число жертв жары в Европе может удвоиться.
В Англии жара убивает больше людей, чем ДТП — 440 смертей в день.
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