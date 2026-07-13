В Москве на ВДНХ отметили славянский праздник Купалье

В начале мероприятия все желающие смогли присоединиться к хороводу. После на сцену вышли фольклорные ансамбли и народные инструментальные коллективы. Также для гостей работали тематические зоны. На «Купальской» выступали фольклорные коллективы и проводились народные игры, в «Бабьем тереме» мастера учили плести из полевых цветов и душистых трав венки, в зоне «Молчаливая вода» актеры в национальных костюмах плыли на лодках по глади пруда и разыгрывали сцены из народной жизни, а завершилось все гаданием на венках.