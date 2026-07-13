В Москве на ВДНХ отметили славянский праздник Купалье

Славянский праздник Купалье отметили 11 июля в Москве на ВДНХ в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
В начале мероприятия все желающие смогли присоединиться к хороводу. После на сцену вышли фольклорные ансамбли и народные инструментальные коллективы. Также для гостей работали тематические зоны. На «Купальской» выступали фольклорные коллективы и проводились народные игры, в «Бабьем тереме» мастера учили плести из полевых цветов и душистых трав венки, в зоне «Молчаливая вода» актеры в национальных костюмах плыли на лодках по глади пруда и разыгрывали сцены из народной жизни, а завершилось все гаданием на венках.
Кроме того, была организована выставка сушеных трав, викторина и лаборатория «Травяные сказки» для детей. В «Славянской мастерской» мастера декоративно-прикладного искусства показали свои работы и обучили всех желающих ремеслам. Кульминацией праздничного дня стало проведение старинного обряда: гости могли пройти в купальском шествии и загадать желание, пустив по воде венок, сплетенный из полевых цветов. По древнему поверью, если пущенный по воде венок не прибьет обратно к берегу, то в этом году девушка выйдет замуж.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.