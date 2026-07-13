Найден способ прогнозировать потерю мышечной массы у женщин при артрите

НОВОСИБИРСК, 13 июля. /ТАСС/. Математическую модель, которая помогает оценивать риск потери мышечной массы — саркопении у пациенток с ревматоидным артритом, разработали в Новосибирске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Новосибирского госуниверситета (НГУ).
Ревматоидный артрит — это распространенное аутоиммунное заболевание, при котором системный патологический процесс часто сопровождается формированием неблагоприятных фенотипов состава тела, выступающих значимыми предикторами ранней инвалидизации и снижения качества жизни. К ним относится саркопения — ускоренная потеря мышечной массы и силы. По словам ученого, в группе пациенток с ревматоидным артритом риск саркопении развивается раньше и чаще, вне зависимости от возраста. Стандартом диагностики саркопении считается двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия в режиме Total body, но этот метод доступен далеко не во всех клиниках, а более простые скрининговые подходы обладают низкой чувствительностью и пропускают до половины пациентов с данным неблагоприятным фенотипом. По словам автора исследования, сотрудницы НГУ и Института цитологии и генетики СО РАН Анастасии Долматовой, именно эта проблема стала отправной точкой для работы.
«Новый инструмент на основе биоинформатических методов не заменяет аппаратную диагностику, но позволяет более рационально использовать дорогостоящее оборудование», — рассказали в пресс-службе.
Созданная модель основана на алгоритмах, которые позволяют прогнозировать состав тела пациентки по клиническим данным. На вход подаются результаты анализов, показатели объективного осмотра, измерения окружности и талии и бедер и другие параметры, которые доступны в рутинной практике ревматолога. «Мы говорим о том, что, если модель показывает риск, такого пациента стоит направить на дообследование, и так можно снизить нагрузку на дефицитный аппарат», — цитирует пресс-служба Долматову.
Саркопения традиционно ассоциируется с пожилым возрастом: она повышает склонность к падениям, переломам, потере трудоспособности и инвалидизации. Однако в группе пациенток с ревматоидным артритом риск развивается раньше и чаще, вне зависимости от возраста. Долматова подчеркивает, что на ранних стадиях саркопения остается обратимой. Коррекция питания, увеличение уровня физической активности и восполнение дефицитов (например, витамина D) могут заметно замедлить потерю мышечной массы, что делает ранний скрининг особенно важным.
Уже создан портал, куда планируется интегрировать и новую модель. Доступ будет возможен как с компьютера, так и с телефона. Разработанный инструмент ориентирован на использование врачами, а не пациентами, поскольку для его использования требуются медицинские данные и результаты обследований, а также умение пользоваться этой информацией. Таким образом, модель рассматривается как элемент клинического рабочего процесса, а не средство для самолечения.