Найден способ прогнозировать потерю мышечной массы у женщин при артрите

Ревматоидный артрит — это распространенное аутоиммунное заболевание, при котором системный патологический процесс часто сопровождается формированием неблагоприятных фенотипов состава тела, выступающих значимыми предикторами ранней инвалидизации и снижения качества жизни. К ним относится саркопения — ускоренная потеря мышечной массы и силы. По словам ученого, в группе пациенток с ревматоидным артритом риск саркопении развивается раньше и чаще, вне зависимости от возраста. Стандартом диагностики саркопении считается двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия в режиме Total body, но этот метод доступен далеко не во всех клиниках, а более простые скрининговые подходы обладают низкой чувствительностью и пропускают до половины пациентов с данным неблагоприятным фенотипом. По словам автора исследования, сотрудницы НГУ и Института цитологии и генетики СО РАН Анастасии Долматовой, именно эта проблема стала отправной точкой для работы.