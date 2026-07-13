Три авиарейса задержали и один отменили в аэропорту Нижнего Новгорода

Утром 13 июля в аэропорту Нижнего Новгорода отменили один авиарейс и задержали ещё три. Данные об изменениях в расписании размещены на электронном табло аэропорта.
Рейс авиакомпании «Россия» на самолёте RRJ‑95B, который должен был взять курс на Москву в 09:40 (с расчётным временем прибытия в столицу в 11:00), не состоится.
Также скорректировано расписание ещё трёх вылетов. Рейсы в Самару, Батуми и Сочи, изначально запланированные на 09:30, 13:35 и 14:55, теперь отправятся позже — в 11:35, 15:10 и 17:35 соответственно.
Ранее ограничения для самолетов сняли в аэропорту Нижнего Новгорода 13 июля.