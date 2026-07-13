Новосибирский гимнаст Артур Далалоян поборется за 10 миллионов в реалити-шоу на ТНТ

Первый выпуск стал для всех участников серьёзной проверкой. Уже на старте пары вынуждены были объединяться в союзы, а одним из самых сложных испытаний стала «рыбалка без воды», потребовавшая от игроков не только ловкости, но и идеальной командной работы. По итогам турнирной таблицы Артур Далалоян и Ольга Бородина закрепились в золотой середине, однако расслабляться спортсмен не намерен. Он продолжает присматриваться к соперникам и не спешит с поспешными выводами.