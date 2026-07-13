Новосибирский гимнаст Артур Далалоян поборется за 10 миллионов в реалити-шоу на ТНТ

Правила игры остались прежними. Каждая пара получает по чемодану, в одном из которых спрятаны заветные миллионы, десять других пусты, а один таит чёрную метку — билет на вылет из шоу. Участникам приходится просчитывать ходы и полагаться на удачу.
Артур признался, что к проекту они с женой готовились основательно. Пара пересмотрела ключевые моменты первого сезона, чтобы понять, чего ожидать. По словам спортсмена, вникать в правила пришлось долго, но к моменту приезда на площадку большая часть нюансов уже была знакома. Настрой у Далалоянов был самый оптимистичный, и, как отметил Артур, участие в проекте оправдало лучшие ожидания. Свои впечатления он описал тремя словами: преодоление, радость и успех.
Первый выпуск стал для всех участников серьёзной проверкой. Уже на старте пары вынуждены были объединяться в союзы, а одним из самых сложных испытаний стала «рыбалка без воды», потребовавшая от игроков не только ловкости, но и идеальной командной работы. По итогам турнирной таблицы Артур Далалоян и Ольга Бородина закрепились в золотой середине, однако расслабляться спортсмен не намерен. Он продолжает присматриваться к соперникам и не спешит с поспешными выводами.
В первом выпуске шоу покинули блогер Александр Арзанов и актриса Альбина Кабалина. В игре остаются Glukoza с дочерью Ray, Ида Галич с братом Аланом, комик Иван Пышненко с ясновидящей Линой Джебисашвили, Юлия Ахмедова с хореографом Алексеем Карпенко, Анжелика Стубайло с комментатором Романом Нагучевым, Камиля Харисова с хоккеистом Петром Карповым, знатоки «Что? Где? Когда?» Алёна Повышева и Сергей Кашников, молодые актёры Даниэль Вегас и Маргарита Дьяченкова, а также юрист Катя Гордон с блогером Светланой Сильваши.
Для Артура Далалояна Новосибирск остаётся по-настоящему родным городом. Именно здесь он начинал заниматься спортивной гимнастикой, и с этим местом у него связаны самые тёплые воспоминания. Прилетать в Новосибирск получается не так часто, как хотелось бы, но при каждой возможности спортсмен приезжает с мастер-классами и встречами.
Ранее сообщалось, что новосибирская киберспортивная команда вышла в плей-офф международного турнира по CS 2.