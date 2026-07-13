Московский проспект в Воронеже открыли после устранения аварии на коллекторе

Коммунальная авария у памятника Славы в Воронеже произошла 5 июля. В «РВК-Воронеж» 7 июля объясняли длительность работ глубиной залегания трубопровода (7 м) и тем, что котлован «стремительно наполняется стоками», из-за чего время уходит на его осушение до безопасных отметок. Среди причин аварии в компании называли интенсивное движение над коллектором и его возраст — коммуникацию построили еще в 1970-х.