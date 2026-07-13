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В пермском аэропорту отменяются и задерживаются рейсы

Были отменены и перенесены вылеты в столицу, Санкт-Петербург и на зарубежные курорты.

Источник: Комсомольская правда

13 июля онлайн-табло международного аэропорта «Большое Савино» сообщило об изменениях в расписании. Были отменены и перенесены рейсы в столицу, Санкт-Петербург и на зарубежные курорты.

Не состоятся вылеты следующих рейсов:

«Аэрофлот» (SU 1394) в Москву — вылет был запланирован на 00:45;

«Победа» (ДР 6511) в Москву — вылет был запланирован на 04:30;

«Победа» (ДР 1569) в Санкт-Петербург — вылет был запланирован на 05:05.

Еще несколько рейсов перенесены на более позднее время:

«Россия» (FV 6377) в Москву: вместо 02:35 самолет отправится в 13:09;

«Россия» (FV 6433) в Москву: вместо 12:40 вылет назначен на 16:00;

«Аэрофлот» (SU 731) в Анталью: вместо 17:15 рейс задержан до 18:45.

Официальная причина изменений в графике полетов пока не уточняется. Пассажирам отмененных рейсов рекомендуется обратиться к представителям своих авиакомпаний для оформления возврата билетов или перебронирования перелета на другие даты. Туристам, направляющимся в Анталью, следует ориентироваться на обновленное время вылета.