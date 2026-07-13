В пермском аэропорту отменяются и задерживаются рейсы

Официальная причина изменений в графике полетов пока не уточняется. Пассажирам отмененных рейсов рекомендуется обратиться к представителям своих авиакомпаний для оформления возврата билетов или перебронирования перелета на другие даты. Туристам, направляющимся в Анталью, следует ориентироваться на обновленное время вылета.