В пермском аэропорту отменяются и задерживаются рейсы

13 июля онлайн-табло международного аэропорта «Большое Савино» сообщило об изменениях в расписании. Были отменены и перенесены рейсы в столицу, Санкт-Петербург и на зарубежные курорты.
Не состоятся вылеты следующих рейсов:
«Аэрофлот» (SU 1394) в Москву — вылет был запланирован на 00:45;
«Победа» (ДР 6511) в Москву — вылет был запланирован на 04:30;
«Победа» (ДР 1569) в Санкт-Петербург — вылет был запланирован на 05:05.
Еще несколько рейсов перенесены на более позднее время:
«Россия» (FV 6377) в Москву: вместо 02:35 самолет отправится в 13:09;
«Россия» (FV 6433) в Москву: вместо 12:40 вылет назначен на 16:00;
«Аэрофлот» (SU 731) в Анталью: вместо 17:15 рейс задержан до 18:45.
Официальная причина изменений в графике полетов пока не уточняется. Пассажирам отмененных рейсов рекомендуется обратиться к представителям своих авиакомпаний для оформления возврата билетов или перебронирования перелета на другие даты. Туристам, направляющимся в Анталью, следует ориентироваться на обновленное время вылета.