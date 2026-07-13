В Тульской области выберут лучшего специалиста по эксплуатации дронов

В состязании примут участие специалисты со стажем работы не менее года. Конкурсанты пройдут тест по устройству и эксплуатации БАС, применению правил охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной безопасности. Также они выполнят практическое задание, в ходе которого продемонстрируют навыки работы с БАС самолетного и мультироторного типов, включая подготовку полетного задания и обработку данных.