В Тульской области выберут лучшего специалиста по эксплуатации дронов

Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС)» пройдет 14−15 июля в Тульской области по национальному проекту «Кадры». Об этом сообщили в центре занятости населения региона.
В состязании примут участие специалисты со стажем работы не менее года. Конкурсанты пройдут тест по устройству и эксплуатации БАС, применению правил охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной безопасности. Также они выполнят практическое задание, в ходе которого продемонстрируют навыки работы с БАС самолетного и мультироторного типов, включая подготовку полетного задания и обработку данных.
«Конкурс позволит не только выявить лучших специалистов, но и сформировать устойчивый кадровый резерв, отвечающий современным запросам работодателей. Это поможет обеспечить предприятия квалифицированными кадрами и заложить основу для долгосрочного развития сферы БАС в Тульской области», — отметил министр промышленности Тульской области Николай Еланцев.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.