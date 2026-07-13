Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тульской области выберут лучшего специалиста по эксплуатации дронов

Там пройдет региональный этап Всероссийского конкурса профмастерства.

Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС)» пройдет 14−15 июля в Тульской области по национальному проекту «Кадры». Об этом сообщили в центре занятости населения региона.

В состязании примут участие специалисты со стажем работы не менее года. Конкурсанты пройдут тест по устройству и эксплуатации БАС, применению правил охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной безопасности. Также они выполнят практическое задание, в ходе которого продемонстрируют навыки работы с БАС самолетного и мультироторного типов, включая подготовку полетного задания и обработку данных.

«Конкурс позволит не только выявить лучших специалистов, но и сформировать устойчивый кадровый резерв, отвечающий современным запросам работодателей. Это поможет обеспечить предприятия квалифицированными кадрами и заложить основу для долгосрочного развития сферы БАС в Тульской области», — отметил министр промышленности Тульской области Николай Еланцев.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.