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В Красноярске снесли незаконный ремонтный бокс

В Советском районе Красноярска на улице Партизана Железняка снесли незаконный ремонтный бокс с мансардной надстройкой и двумя гаражными воротами.

В Советском районе Красноярска на улице Партизана Железняка снесли незаконный ремонтный бокс с мансардной надстройкой и двумя гаражными воротами. Об этом сообщили в телеграм-канале мэрии «ГрадВестник».

Самовольное строение выявили специалисты департамента муниципального имущества и земельных отношений. Накануне подрядчик полностью демонтировал незаконную постройку.

Сообщается, что в этом году, при условии финансирования, в городе планируется ликвидировать еще порядка 10 самовольных объектов.

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