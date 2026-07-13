В Красноярске снесли незаконный ремонтный бокс

В Советском районе Красноярска на улице Партизана Железняка снесли незаконный ремонтный бокс с мансардной надстройкой и двумя гаражными воротами. Об этом сообщили в телеграм-канале мэрии «ГрадВестник».
Самовольное строение выявили специалисты департамента муниципального имущества и земельных отношений. Накануне подрядчик полностью демонтировал незаконную постройку.
Сообщается, что в этом году, при условии финансирования, в городе планируется ликвидировать еще порядка 10 самовольных объектов.
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