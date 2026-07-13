Зубы вымерших 50 млн лет назад рыб нашли на юге Курской области

В южной части Курской области были найдены зубы вымерших костных рыб рода Пикнодус (лат. Pycnodus, с греч. «наполненный зубами»). Пикнодонтообразные пережили массовое вымирание около 66 млн лет назад, но постепенно сокращались в разнообразии и окончательно исчезли в среднем-позднем эоцене около 50 млн лет назад. Об этом рассказали в паблике «Курское палеонтологическое сообщество» в соцсети «ВКонтакте».