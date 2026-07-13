Алиев: Азербайджан рассматривает выход из Совета Европы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев допустил возможность выхода страны из Совета Европы. Причиной такого решения он назвал действия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которые Баку расценивает как попытку наказания. Об этом глава государства сообщил во время выступления на IV Шушинском глобальном медиафоруме.
Алиев пояснил, что в СЕ были приняты резолюции, направленные против Азербайджана. Это произошло после того, как Баку восстановил контроль над всей заявленной территорией Карабаха. Политик выразил сожаление в связи с таким развитием событий.
Несмотря на напряженность в отношениях с Советом Европы, Алиев отметил активный диалог с Европейским союзом. Соответствующее заявление он сделал в ходе переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Баку. Президент подчеркнул, что в настоящее время между сторонами наблюдается очень интенсивное общение.
По словам азербайджанского лидера, эта динамика говорит о взаимной заинтересованности в углублении сотрудничества. Обе стороны, как отметил Алиев, стремятся к укреплению партнерских отношений.