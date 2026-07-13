Алиев: Азербайджан рассматривает выход из Совета Европы

Несмотря на напряженность в отношениях с Советом Европы, Алиев отметил активный диалог с Европейским союзом. Соответствующее заявление он сделал в ходе переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Баку. Президент подчеркнул, что в настоящее время между сторонами наблюдается очень интенсивное общение.