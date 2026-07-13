Солист группы «Три дня дождя» снова сорвал концерт в Екатеринбурге

12 июля в Летнем театре парка Маяковского в Екатеринбурге состоялся концерт группы «Три дня дождя». Фронтмен коллектива Глеб Викторов не смог нормально выступить перед публикой.
По словам корреспондента «КП-Екатеринбург», первые несколько песен артист исполнил самостоятельно, однако к середине сета начал шататься и забывать текст. Звукорежиссеру пришлось включить фонограмму. Многие зрители предположили, что певец вышел на сцену в нетрезвом виде.
Что случилось на концерте группы Три дня дождя в Екатеринбурге.
— Мы заплатили деньги за билеты, которые, между прочим, в фан-зону стоили 5500 рублей, ждали концерт под ливнем, а в итоге большую часть песен он даже не смог исполнить, — поделилась одна из зрительниц с изданием «КП-Екатеринбург». Она отметила, что история повторяется: в 2023 году во время выступления музыкант также был в нетрезвом состоянии, после чего проект временно закрыли, а солиста отправили на реабилитацию.
В этот раз ближе к концу концерта Викторов объявил перерыв, после которого значительную часть зрителей покинула площадку. Вернувшись, солист попытался сделать громкие заявления, но звукорежиссер выключил ему микрофон. Артист продолжил общаться только с первыми рядами, чем вызвал недовольство остальной толпы.
«Хватит болтать», «Давай лучше петь!» — выкрикивали слушатели, а с задних рядов жаловались, что им ничего не слышно.
В финале концерта Глеб поднял над собой флаг России со словами «Я люблю свою страну… Слава России», после чего исполнил главный хит «Отпускай» и был уведен со сцены участниками группы.