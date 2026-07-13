Солист группы «Три дня дождя» снова сорвал концерт в Екатеринбурге

— Мы заплатили деньги за билеты, которые, между прочим, в фан-зону стоили 5500 рублей, ждали концерт под ливнем, а в итоге большую часть песен он даже не смог исполнить, — поделилась одна из зрительниц с изданием «КП-Екатеринбург». Она отметила, что история повторяется: в 2023 году во время выступления музыкант также был в нетрезвом состоянии, после чего проект временно закрыли, а солиста отправили на реабилитацию.