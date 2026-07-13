Красноярцы интересуются, можно ли обменять промокод на деньги. Один такой вопрос получили специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Женщине пришло сообщение от магазина одежды: «Дарим 1000 рублей по промокоду». Она обрадовалась, обратилась в магазин с просьбой выдать подарок наличными. Но там ей отказали. Вопрос, законно ли это?
Специалисты пояснили, что на самом деле такие рассылки — это маркетинговое предложение продавца, его цель вызвать интерес к своим товарам, магазин даже готов сделать скидку на покупку. Но ничего более. Подарочными сертификатами промокоды они не являются. Так что отказ магазина более чем законен.
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