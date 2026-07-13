Красноярцы интересуются, можно ли обменять промокод на деньги

Специалисты пояснили, что на самом деле такие рассылки — это маркетинговое предложение продавца, его цель вызвать интерес к своим товарам, магазин даже готов сделать скидку на покупку. Но ничего более. Подарочными сертификатами промокоды они не являются. Так что отказ магазина более чем законен.