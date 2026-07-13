«Губернские аптеки» представили площадку здоровья на фестивале «МИР Сибири»

«Мы не знали, какой будет спрос, и сделали 50 мест. Оказалось, этого очень мало — почти еще 20 детей осталось в резерве. Самой популярной стала возрастная группа от одного года до двух лет. У нас участвовали три пары близнецов и даже именинник, которому в этот день исполнился ровно год», — отметила Варвара Рудовская.