«Губернские аптеки» представили площадку здоровья на фестивале «МИР Сибири»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На международном фестивале этнической музыки и ремесел «МИР Сибири», который прошел в Шушенском с 9 по 12 июля, АО «Губернские аптеки» представили свою здоровую площадку.
Гости фестиваля могли бесплатно проверить зрение и пройти диагностику стопы, попробовать витамины, чаи и БАДы на дегустации, приобрести фирменную продукцию государственной аптечной сети и кислородные коктейли.
«На фестивале мы также оборудовали палатку с нашей пептидной косметикой. Посетители могут протестировать средства, ознакомиться с каталогом и подобрать подходящую продукцию», — рассказала директор минусинской Аптеки № 356 Надежда Шитова.
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По утрам для гостей фестиваля была организована бодрящая программа — «Утренний чай с Губернскими аптеками», где все желающие могли получить заряд положительных эмоций на день.
«Мы уже второй раз на “МИРе Сибири”, а так участвуем с такими же площадками на Днях рождения районов. Видим, что такие форматы востребованы: люди охотно приходят на диагностику, задают вопросы специалистам, знакомятся с нашей продукцией. Поэтому мы стараемся быть частью крупных событий края», — добавила представитель «Губернских аптек».
Одним из ярких событий программы стал семейный праздник «Карапузы, на старт: дети МИРа», который впервые прошел на фестивале. Его организовали «Комсомольская правда» совместно с «Губернскими аптеками».
В необычных стартах приняли участие 50 малышей от 7 месяцев до 5 лет. В зависимости от возраста дети преодолевали дистанцию ползком или бегом. Все участники получили памятные медали и подарки, а гостей праздника также ждали семейный парад, большой хоровод, детская дискотека и конкурс национальных костюмов.
Как рассказала руководитель отдела специальных проектов «Комсомольской правды» Варвара Рудовская, семейный праздник уже проходит в разных городах Красноярского края, однако на «МИР Сибири» его провели впервые.
«Мы не знали, какой будет спрос, и сделали 50 мест. Оказалось, этого очень мало — почти еще 20 детей осталось в резерве. Самой популярной стала возрастная группа от одного года до двух лет. У нас участвовали три пары близнецов и даже именинник, которому в этот день исполнился ровно год», — отметила Варвара Рудовская.
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Участники признались, что новый формат семейного праздника сразу привлек их внимание.
«Мы увидели пост в ВКонтакте и сразу решили: надо участвовать. Раньше в таких мероприятиях не были, а на “МИР Сибири” приезжаем каждый год всей семьей из Саяногорска. Здесь нравится атмосфера, организация, окружение. Мы с раннего возраста берем ребенка с собой везде, чтобы он привыкал к людям и новым впечатлениям», — рассказала одна из участниц.
Еще одна гостья фестиваля выразила надежду, что праздник станет традиционным.
«Спасибо большое за проведение праздника для карапузов! Очень креативные и задорные организаторы, подняли настроение. Хотелось бы, чтобы этот праздник стал традицией на фестивале “МИР Сибири”, так как у нас еще очень много подрастающих карапузов!» — поделилась она.
Добавим, всего за четыре дня международный фестиваль «МИР Сибири» посетили 83 тысячи человек. В этом году в его программу вошло более 400 мероприятий, а география участников охватила десятки регионов России и зарубежных стран.