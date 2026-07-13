На севере Хабаровского края показали новую модель лесоохраны

В Хабаровском крае во время рабочей поездки в район имени Полины Осипенко глава региона посетил самую северную точку лесничества Хабаровского края. Здесь на одной площадке работают Кербинское лесничество, Северное лесное хозяйство и авиаотделение Дальневосточной базы охраны лесов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Дмитрий Демешин осмотрел производственную базу, парк лесопожарной техники и тепличный комплекс, где выращивают посадочный материал для восстановления лесов.
По словам губернатора, объединение профильных служб позволяет быстрее реагировать в пожароопасный период, перераспределять силы и сохранять квалифицированные кадры в течение всего года.
«Учреждения работают в связке, как единый слаженный механизм, сообща решают задачи и по тушению пожаров, и по восстановлению лесов. Этот формат показал свою эффективность, поэтому будем тиражировать его в крае», — заявил Дмитрий Демешин.
В Кербинском лесничестве также рассказали о модернизации техники. В 2023 и 2025 годах учреждение получило новые лесопатрульные автомобили и беспилотные летательные аппараты. Они используются для мониторинга и патрулирования лесных участков.
Еще один важный участок работы — восстановление лесов. В местных теплицах сейчас выращивают 700 тысяч сеянцев лиственницы. Уже осенью молодые деревья планируют высадить на территориях, где ранее были вырубки и лесные пожары.