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На севере Хабаровского края показали новую модель лесоохраны

На одной территории в районе имени Полины Осипенко работают сразу три структуры, связанные с охраной и восстановлением лесов.

В Хабаровском крае во время рабочей поездки в район имени Полины Осипенко глава региона посетил самую северную точку лесничества Хабаровского края. Здесь на одной площадке работают Кербинское лесничество, Северное лесное хозяйство и авиаотделение Дальневосточной базы охраны лесов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Дмитрий Демешин осмотрел производственную базу, парк лесопожарной техники и тепличный комплекс, где выращивают посадочный материал для восстановления лесов.

По словам губернатора, объединение профильных служб позволяет быстрее реагировать в пожароопасный период, перераспределять силы и сохранять квалифицированные кадры в течение всего года.

«Учреждения работают в связке, как единый слаженный механизм, сообща решают задачи и по тушению пожаров, и по восстановлению лесов. Этот формат показал свою эффективность, поэтому будем тиражировать его в крае», — заявил Дмитрий Демешин.

В Кербинском лесничестве также рассказали о модернизации техники. В 2023 и 2025 годах учреждение получило новые лесопатрульные автомобили и беспилотные летательные аппараты. Они используются для мониторинга и патрулирования лесных участков.

Еще один важный участок работы — восстановление лесов. В местных теплицах сейчас выращивают 700 тысяч сеянцев лиственницы. Уже осенью молодые деревья планируют высадить на территориях, где ранее были вырубки и лесные пожары.