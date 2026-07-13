Началось благоустройство участка набережной Москвы-реки в Печатниках

«Возле строящегося квартала, включающего две очереди, застройщик приступил к благоустройству общегородской территории вдоль берега Москвы-реки протяженностью около 200 м. В рамках проекта планируется создание каскадного променада. Сейчас на площадке рабочие ведут укладку твердых покрытий, уже выполнены геодезическая оценка территории и разработка ландшафта с помощью строительной техники», — цитирует пресс-служба председателя ведомства Антона Слободчикова.