Началось благоустройство участка набережной Москвы-реки в Печатниках

«Возле строящегося квартала, включающего две очереди, застройщик приступил к благоустройству общегородской территории вдоль берега Москвы-реки протяженностью около 200 м. В рамках проекта планируется создание каскадного променада. Сейчас на площадке рабочие ведут укладку твердых покрытий, уже выполнены геодезическая оценка территории и разработка ландшафта с помощью строительной техники», — цитирует пресс-служба председателя ведомства Антона Слободчикова.
Уточняется, что общественное пространство займет площадь 6,5 тыс. кв. м. В нем предусмотрены зоны отдыха, открывающие вид на акваторию Южного порта, а также маршруты для бега и велопрогулок.