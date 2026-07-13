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Началось благоустройство участка набережной Москвы-реки в Печатниках

В районе Печатники в жилом комплексе на ул. Южнопортовая началось благоустройство участка набережной Москвы-реки, комитет государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) провел выездную проверку объекта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Возле строящегося квартала, включающего две очереди, застройщик приступил к благоустройству общегородской территории вдоль берега Москвы-реки протяженностью около 200 м. В рамках проекта планируется создание каскадного променада. Сейчас на площадке рабочие ведут укладку твердых покрытий, уже выполнены геодезическая оценка территории и разработка ландшафта с помощью строительной техники», — цитирует пресс-служба председателя ведомства Антона Слободчикова.

Уточняется, что общественное пространство займет площадь 6,5 тыс. кв. м. В нем предусмотрены зоны отдыха, открывающие вид на акваторию Южного порта, а также маршруты для бега и велопрогулок.